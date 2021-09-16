Рекордные цены на газ: почему Украина и Польша переплачивают, а Германия экономит

Цены на газ в Европе снизились примерно до 800 долларов за 1000 кубометров, обрушившись после достижения рекордных показателей в 1000 долларов. Однако в ближайшие дни Европу ожидает похолодание, которое может привести к дальнейшему росту стоимости газа. Кроме того, ветрогенерация, обеспечивающая примерно 15% потребностей Европы в энергии, не сможет помочь, поскольку на Северном море третью неделю штиль.

Кому выгодны высокие цены на газ? Нужно ли «Газпрому» теперь торопиться с сертификаций «Северного потока — 2»? Почему американцы не везут СПГ в Европу, хотя обещали надежные поставки? Поможет ли Европе новый газопровод из Норвегии? Как повлияют выборы в Германии на ситуацию с запуском «СП-2»? Выгодны ли Германии долгосрочные контракты с «Газпромом»?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответят:

Александр Фролов , заместитель генерального директора Института национальной энергетики;

, заместитель генерального директора Института национальной энергетики; Вальдемар Герд, немецкий предприниматель и депутат 19-го созыва парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» из федеральной земли Нижняя Саксония.

Эфир состоится в четверг, 16 сентября, в 16:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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