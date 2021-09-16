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Эфир: Как закончился купальный сезон и к чему готовиться любителям подледной рыбалки
Общество
Эфир: Как закончился купальный сезон и к чему готовиться любителям подледной рыбалки
 /  Пресс-служба МЧС России по Нижегородской области

В четверг, 16 сентября, с 10:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг руководителя аварийно-спасательной службы Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Санкт- Петербурга и Ленинградской области Александра Зуева, в ходе которого подводят печальные итоги прошедшего купального сезона.

Каждое лето в российских водоемах тонут тысячи человек. В Курской области за лето 2021-го утонули 39 человек, в Омске — 25, из них 6 — дети, в Дагестане на воде погиб 31 человек, а во Владимирской области — 30. Общие итоги по России еще только предстоит подвести, но уже ясно, цифра получится немаленькой.

Какова самая распространенная причина несчастных случаев? Кто отвечает за безопасность на российских пляжах? Как должны вести себя спасатели, чтобы предотвратить трагедию? Должна ли патрулировать пляжи полиция? Надо ли бросаться в воду к тонущему человеку и как его правильно спасать? Что изменится для любителей зимней рыбалки?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечает Александр Зуев.

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