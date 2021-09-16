Сбербанк и АФК «Система» купили лекарственную компанию за рубль

Москва, 16 сентября. Производитель противовирусного препарата кагоцел «Ниармедик» перешел под управление «Нового инвестиционного холдинга».

Совместное предприятие «Новый инвестиционный холдинг», управляющееся Сбербанком и отечественной инвесткомпанией АФК «Система», стало полноправным владельцем организации «Ниармедик», которая известна широкому кругу лиц за счет выпуска лекарства кагоцел. Об этом указывается в официальном сообщении пресс-службы «Системы».

Примечательно, что корпорации выкупили фармацевтическое предприятие за рубль. «Новому инвестиционному холдингу» достались производственные мощности на территории столицы и Обнинска, а также завод по созданию медицинских изделий, расположенный в Италии. Также в структуру «Ниармедика» входили медклиники в Москве, Рязани и Обнинске.

Чистый долг приобретенной фирмы достигал 5,9 млрд рублей. Чтобы частично погасить задолженность, компания получала акционерное финансирование у АФК «Системы» и Сбербанка в размере 1,2 млрд рублей. Предполагается, что в скором времени «Новый инвестиционный холдинг» запустит процесс оптимизации купленного бизнеса для расширения его возможностей на рынке. Соответствующими планами поделился руководитель «Системы» Владимир Чирахов.

АФК «Система» ранее объявляла о своих планах реализовать некоторые акции фармацевтической компании «Биннофарм Групп», известной по производству российской вакцины против коронавируса «Спутник V».