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Российский рынок акций обновил максимум на фоне роста нефтяных цен

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 09:43
Экономика
Российский рынок акций обновил максимум на фоне роста нефтяных цен
pixabay.com/PD

Москва, 16 сентября. Индексы российского рынка акций закрыли торги ростом, обновив при этом в очередной раз свои максимумы, свидетельствуют данные Московской биржи.

Поддержку рынка оказал рост котировок нефти, вызвавший повышение цен на бумаги компаний нефтегазового сектора. В результате индекс Мосбиржи по итогу дня вырос на 0,24%, до 4065,53 пункта, а РТС — на 0,69%, до 1766,67 пункта. При этом в ходе торгов индекс Мосбиржи установил в ходе торгов рекорд, достигнув 3081,98 пункта. Индекс РТС в моменте находился на отметке 1773,04 пункта, что является максимумом с августа 2011 года.

Рост биржевых индексов объясняется положительной динамикой нефти. Котировки североморского сорта Brent к вечеру прибавили 2,6%, поднявшись до 75,5 доллара за баррель.

Накануне вместе с основными индикаторами рынка достигли исторического максимума акции «Роснефти». Стоимость ценных бумаг компании торговалась на отметке 589,8 рубля за штуку.

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