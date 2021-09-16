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Путин назвал «мягко говоря поспешным» решение Запада вывести войска из Афганистана

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 09:48
Армия
Путин назвал «мягко говоря поспешным» решение Запада вывести войска из Афганистана
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 сентября. Решение западной коалиции свернуть свою военную миссию в Афганистане было «мягко говоря поспешным», заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, действия Соединенных Штатов и их союзников повлекли за собой возникновение ряда угроз в регионе.

Последние подразделения американского вооруженного контингента покинули Афганистан в конце лета. К тому моменту страну уже контролировало движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Боевики всего за несколько месяцев захватили республику, а 15 августа без боя вошли в Кабул, заставив правительство пойти на передачу власти.

Ранее, как сообщает RT, таджикский президент Эмомали Рахмон в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу обсудил ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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