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Подлодка «Великий Новгород» нанесла торпедный удар по кораблю «противника» на учениях

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 09:51
Армия
Подлодка «Великий Новгород» нанесла торпедный удар по кораблю «противника» на учениях
admship.ru  /  Пресс-служба АО &quot;Адмиралтейские верфи&quot;

Севастополь, 16 сентября. Дизель-электрическая подводная лодка Черноморского флота «Великий Новгород» выполнила на учениях стрельбы торпедами по кораблю условного противника.

В сообщении пресс-службы флота говорится, что в ходе маневров на полигоне боевой подготовки экипаж подлодки выполнил подготовительные упражнения, после чего субмарина провела стрельбы торпедным оружием из подводного положения по условной морской цели.

«Эффективность применения торпедного оружия экипажем была оценена на "хорошо"», — говорится в сообщении.

Надводный корабль в рамках учений имитировал на допустимой безопасной дистанции один из малых противолодочных кораблей Черноморского флота. Отмечается, что огонь по цели велся практическими торпедами, которые после тренировки были подняты из воды катером-торпедоловом.

Ранее сообщалось, что атомная подлодка «Орел» выполнила стрельбу крылатой ракетой «Гранит» во время учений в Баренцевом море. Отмечалось, что расстояние до цели было более 100 км от точки пуска ракеты.

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