Bloomberg: российские системы ПВО заставляют США тратить миллиарды на доработку F-35

Вашингтон, 16 сентября. Вашингтонские чиновники ставят под сомнение способность истребителей F-35 справиться с современными российскими системами противовоздушной обороны, сообщает Bloomberg.

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США ранее уже поддержал программу закупку F-35 на сумму 398 миллиардов долларов. Тем не менее в отчете законодателей есть весьма занимательные детали. Как выяснилось, российские системы ПВО заставляют Соединенные Штаты тратить миллиарды на доработку и без того самого дорогого истребителя, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания.

Авторы документа признали, что F-35 в его нынешнем исполнении попросту бесполезен против российской противовоздушной обороны. Предположительно, исправить ситуацию сможет обновление программного обеспечения, но даже этого американцы не могут утверждать наверняка. Их сомнения обусловлены тем, что F-35 до сих пор не продемонстрировал свои возможности против самых современных российских оборонных систем в реальных условиях.

Ранее глава концерна «РТИ системы» Юрий Аношко заявлял, что российские радиолокационные станции «Контейнер» способны вести слежку за истребителями F-35 Lightning II за счет волновых эффектов определенной длины. Это возможно, несмотря на стелс-технологии, которыми оснащен американский самолет.