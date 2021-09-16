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Bloomberg: российские системы ПВО заставляют США тратить миллиарды на доработку F-35
Армия
Bloomberg: российские системы ПВО заставляют США тратить миллиарды на доработку F-35
pixabay.com

Вашингтон, 16 сентября. Вашингтонские чиновники ставят под сомнение способность истребителей F-35 справиться с современными российскими системами противовоздушной обороны, сообщает Bloomberg.

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США ранее уже поддержал программу закупку F-35 на сумму 398 миллиардов долларов. Тем не менее в отчете законодателей есть весьма занимательные детали. Как выяснилось, российские системы ПВО заставляют Соединенные Штаты тратить миллиарды на доработку и без того самого дорогого истребителя, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания.

Авторы документа признали, что F-35 в его нынешнем исполнении попросту бесполезен против российской противовоздушной обороны. Предположительно, исправить ситуацию сможет обновление программного обеспечения, но даже этого американцы не могут утверждать наверняка. Их сомнения обусловлены тем, что F-35 до сих пор не продемонстрировал свои возможности против самых современных российских оборонных систем в реальных условиях.

Ранее глава концерна «РТИ системы» Юрий Аношко заявлял, что российские радиолокационные станции «Контейнер» способны вести слежку за истребителями F-35 Lightning II за счет волновых эффектов определенной длины. Это возможно, несмотря на стелс-технологии, которыми оснащен американский самолет.

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россия сша f-35
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