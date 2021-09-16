Российский арбитр Карасев рассказал о тратах на гитары

Москва, 16 сентября. Российский арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал о своих самых дорогих покупках, отметив, что всегда стремится удовлетворять потребности близких.

Российский судья уточнил, что для большой семьи необходима немаленькая жилплощадь, есть и другие потребности.

«Трое детей, так что все мысли связаны с тем, чтобы улучшить условия жизни. Чуть больше квартиру, образование детям, много нюансов», — передает «Лента.ру» слова Карасева.

Арбитр добавил, что может позволить себе хорошую машину, однако не будет покупать ее, поскольку не считает себя автолюбителем. По его словам, он передвигается на автомобиле Volvo 2012 года. При этом Карасев отметил, что есть вещи, на которые он может немного раскошелиться. Речь идет о гитарах.

«У меня не очень дорогие. В районе 2 тысяч долларов каждая, не больше», — заметил судья.

Карасев обслуживает матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) с 2008 года. С 2013 года он входит в категорию элитных арбитров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее Карасев объяснил, почему не встает на колено перед футбольными матчами в знак поддержки движения Black Lives Matter (BLM).