Как бесплатно заниматься спортом, несмотря на ненастную погоду и карантин

Ненастная погода и очередная волна COVID-19 — не повод отказываться от здорового образа жизни и занятий спортом. Где и как в Петербурге можно регулярно и бесплатно заниматься спортом? Как инвалиды могут добираться до спортивных сооружений? Какие ограничения на посетителей муниципальных спортзалов накладывают карантинные меры? Что за дорожная карта для реабилитации инвалидов разработана в Санкт-Петербурге?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:

Антон Соловьев , директор Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района;

, директор Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района; Наталья Сергеева , заместитель директора по реабилитации ЦСРИ Фрунзенского района;

, заместитель директора по реабилитации ЦСРИ Фрунзенского района; общественная активистка Мария Петрова и ее сын Аркадий Аксенов.

Пресс-конференция состоится в четверг, 16 сентября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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