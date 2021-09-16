Как бесплатно заниматься спортом, несмотря на ненастную погоду и карантин

Ненастная погода и очередная волна COVID-19 — не повод отказываться от здорового образа жизни и занятий спортом. Где и как в Петербурге можно регулярно и бесплатно заниматься спортом? Как инвалиды могут добираться до спортивных сооружений? Какие ограничения на посетителей муниципальных спортзалов накладывают карантинные меры? Что за дорожная карта для реабилитации инвалидов разработана в Санкт-Петербурге?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:
- Антон Соловьев, директор Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района;
- Наталья Сергеева, заместитель директора по реабилитации ЦСРИ Фрунзенского района;
- общественная активистка Мария Петрова и ее сын Аркадий Аксенов.
Пресс-конференция состоится в четверг, 16 сентября, в 15:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет — здесь.
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