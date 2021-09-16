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Как бесплатно заниматься спортом, несмотря на ненастную погоду и карантин
Общество
Как бесплатно заниматься спортом, несмотря на ненастную погоду и карантин
pixabay.com  / 

Ненастная погода и очередная волна COVID-19 — не повод отказываться от здорового образа жизни и занятий спортом. Где и как в Петербурге можно регулярно и бесплатно заниматься спортом? Как инвалиды могут добираться до спортивных сооружений? Какие ограничения на посетителей муниципальных спортзалов накладывают карантинные меры? Что за дорожная карта для реабилитации инвалидов разработана в Санкт-Петербурге?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:

  • Антон Соловьев, директор Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района;
  • Наталья Сергеева, заместитель директора по реабилитации ЦСРИ Фрунзенского района;
  • общественная активистка Мария Петрова и ее сын Аркадий Аксенов.

Пресс-конференция состоится в четверг, 16 сентября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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спорт зож физкультура реабилитация инвалидов антон соловьев
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