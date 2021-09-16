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Warner Bros. запустила в разработку ремейк драмы «Телохранитель»
Общество
Warner Bros. запустила в разработку ремейк драмы «Телохранитель»
Кадры из фильма «Телохранитель»

Лос-Анджелес, 16 сентября. Драма «Телохранитель» готовится перезапуску в Голливуде. Студия Warner Bros. запланировала представить новую версию культового фильма.

Кинокомпания Warner Bros. вернулась к идее ребута драмы «Телохранитель». Проект должен был стартовать в 2011 году, но лишь недавно получил «зеленый свет». Сценарием «долгостроя» займется Мэттью Лопес. Кроме того, к запуску ремейка присоединился Лоуренс Кэздан в качестве продюсера — именно он был сценаристом оригинальной картины, передает издание «Мир 24».

Знаменитый триллер рассказывает о певице, которая получает письма с угрозами. Она нанимает телохранителя, который чувствует вину за то, что не смог предотвратить покушение на президента. Главные роли в ленте исполнили Кевин Костнер, звезда драмы «Танцующий с волками», и поп-исполнительница Уитни Хьюстон. Актерский состав перезапуска проекта все еще неизвестен. Об этом сообщает Variety.

Недавно в Сети появился трейлер ребута мюзикла «Вестсайдская история». Режиссером и продюсером картины стал Стивен Спилберг.

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кино телохранитель ремейк
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