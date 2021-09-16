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Жена Гарика Мартиросяна посмеялась над фотографией Меган Маркл и принца Гарри
Шоу-бизнес
Жена Гарика Мартиросяна посмеялась над фотографией Меган Маркл и принца Гарри
instagram.com  /  @jannalevina_martirosyan

Москва, 16 сентября. Популярный комик, резидент и телеведущий Comedy Club Гарик Мартиросян счастлив в браке с Жанной Левиной-Мартиросян на протяжении 23 лет. Они вместе приехали покорять столицу, пишет Teleprogramma.pro.

В одном из интервью Жанна вспоминала, как собственноручно шила занавески, чтобы повесить их в съемной квартире. Им приходилось одалживать деньги у друзей.

Сейчас же у пары все хорошо, и они живут сытой и счастливой московской жизнью. Женщина не стала заниматься карьерой, а предпочла быть верной женой и замечательной хозяйкой. Жанна стала надежной поддержкой для своего известного мужа, а также прекрасной матерью их общих детей.

Накануне супруга шоумена решила высмеять одну из самых популярных пар — Меган Маркл и принца Гарри. Стоит напомнить, что накануне герцог и герцогиня Сассекские появились на обложке журнала Time. На снимке Меган предстала на переднем плане в белом наряде, а за ее спиной расположился принц Гарри, придерживая рукой плечо супруги. Возникает ощущение, что она всем «рулит», а он за ней прячется.

«Судя по обложке Time, принц Гарри замужем за Меган Маркл. Что думаете?» — прокомментировала фотографию супруга Мартиросяна.

При этом подписчики Жанны не совсем согласны с ее мнением.

«Думаю, что он просто хорошо воспитан и любит жену;

Гордится своей прекрасной женой;

Думаю, это не наше дело», — написали интернет-пользователи.

Ранее сообщалось, как лысеющий Гарик Мартиросян пошутил над своим новым образом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Жена Гарика Мартиросяна посмеялась над фотографией Меган Маркл и принца Гарри
россия принц гарри мартиросян жена меган маркл
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