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Путин присоединился к участию в саммите ОДКБ в дистанционном формате
Политика
Путин присоединился к участию в саммите ОДКБ в дистанционном формате
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 16 сентября. Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в дистанционном формате.

Глава государства за несколько дней до мероприятия заявил о решении уйти на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в его окружении. Остальные лидеры входящих в объединение государств прибыли на саммит в Душанбе.

В таджикистанской столице 16 сентября открываются саммиты сразу двух международных объединений — ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 16 и 17 сентября в Душанбе пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и юбилейный саммит ШОС.

Ранее страны-участницы ОДКБ обратились к этнонациональным группировкам в Кабуле с призывом воздержаться от вооруженных столкновений. Соответствующее сообщение содержится в совместном заявлении «О положении в Афганистане».

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