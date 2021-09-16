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Печальные итоги купального сезона и прогнозы на подледную рыбалку
Общество
Печальные итоги купального сезона и прогнозы на подледную рыбалку
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

В регионах России подводят печальные итоги купального сезона: в Курской области за лето утонули 39 человек; в Омске — 25, из них 6 — дети; в Дагестане на воде погиб 31 человек; во Владимирской области — 30. Общие итоги по России еще только предстоит подвести, но уже ясно, что счет погибших идет на тысячи.

Кто и как отвечает за организацию пляжей в России? Кто такие спасатели на пляжах и что они могут контролировать? Как правильно спасать тонущего человека и что делать нельзя? Какие изменения ждут любителей зимней рыбалки?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» ответит начальник аварийно-спасательной службы Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев.

Брифинг Александра Зуева состоится в четверг, 16 сентября, в 10:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, они могут задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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