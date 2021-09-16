Информация о «минировании» двух зданий судов в Новосибирске оказалась ложной

Новосибирск, 16 сентября. Анонимные сообщения о якобы минировании зданий Железнодорожного и Октябрьского судов в Новосибирске оказались ложными.

Как сообщается в четверг на сайте управления судебного департамента региона, работа учреждений осуществляется в штатном режиме.

«Сотрудниками соответствующих ведомств было установлено, что сообщение о минировании является ложным. Железнодорожный и Октябрьский районные суды Новосибирска и управление судебного департамента с 11:00 (07:00 мск) работают в штатном режиме», — отмечается в опубликованном сообщении.

Источник в экстренных службах города уточнил, что неизвестный утром в четверг, 16 сентября, позвонил и сообщил, что здания судов «заминированы». После этого сотрудников и посетителей названых им учреждений экстренно эвакуировали.

Ранее сообщалось, что экстренные службы эвакуировали детей из Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой на юге Москвы после анонимного звонка о минировании.