Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара

Москва, 16 сентября. Американская валюта продемонстрировала рост к рублю на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов выросла на 2,5 копейки и составила 72,30 рубля. Курс евро при этом остался без изменений и закрепился на отметке 85,37 рубля за единицу.

В настоящее время на валютный рынок оказывают заметное воздействие американская статистика и аппетит инвесторов к рисковым активам. Ослабить курс российской валюты до начала октября не позволят высокие цены на энергоносители. Такую точку зрения выразил экономист, эксперт в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.