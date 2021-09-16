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Австралия потратит около 8,5 млрд долларов на укрепление ВМФ
Армия
Австралия потратит около 8,5 млрд долларов на укрепление ВМФ
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

, 16 сентября. Власти потратят около 8,5 млрд долларов на строительство и модернизацию военных объектов в Южной Австралии, говорится в заявлении премьер-министра Скотта Моррисона.

Глава австралийского правительства отметил, что более 11,5 млрд долларов Австралии (8,47 млрд долларов США) будут направлены на финансирование двух проектов. Один из них принят в рамках трехстороннего партнерства Соединенных Штатов, Австралии и Великобритании (AUUKUS) и направлен на строительство атомных субмарин.

На модернизацию дока полного цикла в Осборне, а также продление службы подлодок направят 4,7 млрд долларов (6,4 млрд австралийских долларов). Еще 3,7 млрд долларов (5,1 млрд австралийских долларов) инвестируют в модернизацию боевых систем австралийских эсминцев класса Hobart.

Моррисон отметил, что инвестиции позволят придать судостроительной отрасли страны импульс развития и создать около 1,6 тыс. новых рабочих мест. Глава Минобороны Австралии Питер Даттон считает, что финансирование позволит стране сохранить подводный военный потенциал до ввода новых атомных субмарин.

Ранее высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США решили передать технологии строительства субмарин с ядерными силовыми установками Австралии. Он подчеркнул, что речь идет о «фундаментальном решении», которое «на поколения» привязывает Австралию к Великобритании и США.

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