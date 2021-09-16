Дени Вильнев сравнил «Дюну» и «Звездные войны»

Париж, 16 сентября. Режиссер Дени Вильнев рассказал о работе над фильмом «Дюна» и сравнил его со «Звездными войнами». Он был сосредоточен на том, чтобы воплотить картину в видении Фрэнка Герберта.

Кинематографист честно признался, что реализовать картину ему мешали «Звездные войны». Он напомнил, что создатели космической оперы были во многом вдохновлены «Дюной».

«Главным… не скажу «врагом», стали «Звездные войны». <…> Мы делаем фильм «Дюна», и мы выросли на «Звездных войнах». Найти свою индивидуальность и донести что-то, что, как мы надеемся, будет свежим и новым для аудитории, было забавным испытанием», — сказал Вильнев в интервью The Wrap.

Фильм «Дюна» впервые был показан в начале сентября на Венецианском кинофестивале. В России его начнут транслировать 16 сентября.