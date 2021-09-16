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Судья отклонил иск против Мэрилина Мэнсона в деле об изнасиловании
Шоу-бизнес
Судья отклонил иск против Мэрилина Мэнсона в деле об изнасиловании
wikipedia.org  /  Andreas Lawen, Fotandi / CC BY-SA 4.0

Лос-Анджелес, 16 сентября. Судья штата Калифорния Грегори Кеосян отклонил иск женщины, которая обвинила рок-исполнителя Мэрилина Мэнсона в изнасиловании.

В соответствии с юридическими документами, полученными Fox News, судья завершил разбирательство во вторник, поскольку истек срок давности обвинения. Музыкант Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Уорнер. — Прим. ред.), был обвинен бывшей девушкой Джейн Доу за предполагаемое изнасилование и сексуальное насилие. Истец утверждала, что начала встречаться с рокером в 2011 году и оказалась его жертвой.

Представитель Мэнсона заявил, что, хотя судья отклонил жалобу девушки, у ее адвокатов есть 20 дней на подачу новой жалобы, если они смогут предоставить больше фактов. Это позволит обойти срок давности, поскольку она призналась суду, что подавила свои воспоминания, которые в иске классифицируются как «отложенное открытие».

Напомним, Мэрилин Мэнсон ранее неоднократно обвинялся в изнасилованиях. На данный момент на него подано три иска от бывших девушек, среди которых актриса из сериала «Игра престолов» Эсме Бьянко.

Ранее стало известно, что скандально известный российский музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил о намерении подать в суд на певицу МакSим из-за совершенного на него нападения в Санкт-Петербурге.

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