Рыбаки Южных Курил похвастались уловом трехметрового тунца

Салехард, 16 сентября. Сотрудникам предприятия «Южно-Курильский рыбокомбинат» посчастливилось поймать двух гигантских тунцов. Фотографии такого достижения облетели весь интернет.

На снимках рыбаки сравнивают улов с собственным ростом. В кадре тунец еле помещается и по размерам превышает длину человека почти в два раза. Как рассказали сами рыбаки, один из пойманных экземпляров достигал трех метров в длину. Фотографии опубликованы в Telegram-канале «Рыбаки Сахалина».

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области сообщила, что счастливчики занимались добычей дальневосточной сардины. Рыбаки уже не в первый раз хвастаются подобным достижением. В прошлые разы они вытаскивали улов, тунцы в котором также превышали человеческий рост.

Повезло и подростку из Иллинойса, который выловил крупную рыбу, установив рекорд штата. Ей оказалась северная щука, которую отпустили в море после фиксации достижения.