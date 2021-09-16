ЦТАК объяснило запуск баллистических ракет КНДР

Пхеньян, 16 сентября. Северная Корея провела испытания железнодорожного ракетного комплекса.

Проведенные пуски баллистических ракет КНДР оказались испытанием железнодорожного ракетного комплекса. Об этом рассказали в северокорейском Центральном телеграфном агентстве (ЦТАК).

«Испытание было нацелено на подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса, впервые развернутого для работы», — сказано в сообщении ЦТАК.

Корейская Народно-Демократическая Республика 15 сентября запустила две ракеты, которым удалось пролететь около 800 километров, а максимальная высота полета составила 60 километров. Промежуток между стартами составил около пяти минут.

Отмечается, что теперь южнокорейские военнослужащие приведены в состояние повышенной готовности. Президент страны Мун Чжэ Ин уже проинформирован о запусках снарядов из КНДР.