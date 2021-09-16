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ЦТАК объяснило запуск баллистических ракет КНДР
Армия
ЦТАК объяснило запуск баллистических ракет КНДР
Pr Scr youtube.com

Пхеньян, 16 сентября. Северная Корея провела испытания железнодорожного ракетного комплекса.

Проведенные пуски баллистических ракет КНДР оказались испытанием железнодорожного ракетного комплекса. Об этом рассказали в северокорейском Центральном телеграфном агентстве (ЦТАК).

«Испытание было нацелено на подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса, впервые развернутого для работы», — сказано в сообщении ЦТАК.

Корейская Народно-Демократическая Республика 15 сентября запустила две ракеты, которым удалось пролететь около 800 километров, а максимальная высота полета составила 60 километров. Промежуток между стартами составил около пяти минут.

Отмечается, что теперь южнокорейские военнослужащие приведены в состояние повышенной готовности. Президент страны Мун Чжэ Ин уже проинформирован о запусках снарядов из КНДР.

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