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Австралия прекратила свое членство в соглашении по подлодкам с Францией
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Австралия прекратила свое членство в соглашении по подлодкам с Францией
Армия
Австралия прекратила свое членство в соглашении по подлодкам с Францией
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photo / Public Domain

Канберра, 16 сентября. Австралия перестала входить в соглашение по подводным лодкам с французской компанией Naval Group. Об этом сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон.

В его заявлении говорится, что Австралия прекращает свою работу над программой строительства подводных лодок с Францией, президент Эммануэль Макрон уже проинформирован об этом. Париж по-прежнему является партнером для Канберры, подчеркнул Моррисон.

«Правительство хотело бы поблагодарить персонал подводных лодок класса Attack, Naval Group, правительство Франции и Lockheed Martin Australia за их усилия. Однако ускорение изменений в региональной безопасности делает обычные подлодки непригодными для наших оперативных нужд в предстоящие десятилетия», — приводит текст заявления австралийского премьера РИА Новости.

По его словам, обычные подлодки уже не являются востребованными. В минувшую среду президент США Джо Байден, британский премьер Борис Джонсон и Скотт Моррисон объявили о новом партнерском соглашении AUKUS, в рамках которого для Австралии будут создаваться уже атомные подводные лодки. Также страна объявила о намерении укреплять отношения с Индией.

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сша австралия франция подводные лодки
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