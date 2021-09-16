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Пользователи Facebook обсудили речь главы минэнергетики Украины об остановке транзита
Политика
Пользователи Facebook обсудили речь главы минэнергетики Украины об остановке транзита
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 16 сентября. Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может перекрыть транзит голубого топлива, если ГТС будет оптимизирована под внутренний рынок.

Это украинский политик подчеркнул на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом. Его речь обсудили читатели издания «Шарий.net» через Facebook.

«Пошел шантаж?» — спросил Александр К.

Сергей Г. предложил Европу бежать от подобных партнеров. Хотя она так и поступает, раз не принимает в состав Евросоюза.

«У Европы есть «СП-2», «СП-1», «Турецкий поток»…» — добавил Oleg.

Сергей Н. считает, что из-за таких политиков Россия и построила «Северный поток — 2». Евросоюзу нужно голубое топливо в любом случае. При утрате транзита страна потеряет бюджет.

«У Европы уже есть «Северный» и «Южный» газовые потоки, а мы их шантажируем своей ржавой трубой. Шантаж по-украински — жестокий, беспощадный, бескомпромиссный», — не без сарказма отметил egoriann.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нападки на газопровод «Северный поток — 2» со стороны Украины будут продолжаться.

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украина газ транзит
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