Киев, 16 сентября. Глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев может перекрыть транзит голубого топлива, если ГТС будет оптимизирована под внутренний рынок.

Это украинский политик подчеркнул на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом. Его речь обсудили читатели издания «Шарий.net» через Facebook.

«Пошел шантаж?» — спросил Александр К.

Сергей Г. предложил Европу бежать от подобных партнеров. Хотя она так и поступает, раз не принимает в состав Евросоюза.

«У Европы есть «СП-2», «СП-1», «Турецкий поток»…» — добавил Oleg.

Сергей Н. считает, что из-за таких политиков Россия и построила «Северный поток — 2». Евросоюзу нужно голубое топливо в любом случае. При утрате транзита страна потеряет бюджет.

«У Европы уже есть «Северный» и «Южный» газовые потоки, а мы их шантажируем своей ржавой трубой. Шантаж по-украински — жестокий, беспощадный, бескомпромиссный», — не без сарказма отметил egoriann.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нападки на газопровод «Северный поток — 2» со стороны Украины будут продолжаться.