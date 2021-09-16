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ФАН выяснил состояние пострадавшего сотрудника полиции в Воронежской области

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 08:44
Происшествия
ФАН выяснил состояние пострадавшего сотрудника полиции в Воронежской области
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Воронеж, 16 сентября. ФАН выяснил состояние пострадавшего в результате нападения на полицейский участок в Воронежской области сотрудника правоохранительных органов.

По предварительным данным, полицейский получил нетяжелые ранения, сообщил источник агентства.

Инцидент произошел в 05:30. Мужчина в военной экипировке напал на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, сообщает региональный главк МВД. Злоумышленник устроил стрельбу, проник на территорию райотдела, ранил сотрудника полиции и скрылся на автомобиле. Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по его задержанию. По данным источника ФАН, нападавший привел в действие взрывное устройство.

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нападение полиция воронежская область
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