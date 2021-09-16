Европейскую часть России ожидает температура ниже нормы

Москва, 16 сентября. Европейскую часть России ожидает понижение температуры ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Похолодание продержится до понедельника на всей территории европейской части России, за исключением южной части. По словам Вильфанда, температурная норма будет нарушена на 2-5 градусов.

«Вся европейская территория России по температуре будет ниже нормы до понедельника включительно. Исключением будет только самый-самый юг. Аномалии, отклонения от нормы в четверг и пятницу будут около 2 градусов, а уже в субботу — до 4-5 градусов», — передает слова метеоролога ТАСС.

Больше всего изменения климата на себя ощутят жители районов Средней и Нижней Волги, а также Урала. Приволжский федеральный округ ожидает понижение температуры до 7-11 градусов, на Урале до 5-11 градусов, заключил Вильфанд.

Жителей Приморского края ожидает резкая смена солнечной и дождливой погоды из-за вторгшегося в Японское море антициклона. Также над Приморьем прогнозируется спад атмосферного давления.