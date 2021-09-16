«Доброго здоровья»: читатели Daily Mail обсудили самоизоляцию Путина

Лондон, 16 сентября. Президент России Владимир Путин решил самоизолироваться после того как в его окружении был обнаружен случай заражения коронавирусом.

Добровольный карантин российского лидера обсудили жители Великобритании. Свое мнение они выразили на сайте издания Daily Mail.

«Все верно, Путину рекомендовали уйти на самоизоляцию на неделю, и он последовал совету. Что в этом такого? Всем вам, а также вашим руководителям рекомендовали носить маски, и вы их носите каждый день», — написал b70822.

Пользователь Marjorie Longbottom выразил сожаление по поводу того, что в Великобритании нет такого сильного лидера. Он считает, что официальный Лондон — сборище размазней, которое озабочено политкорректностью.

«Доброго здоровья, господин Путин. Страна нуждается в вас», — отправил пожелания Shhore.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства получил приглашение на онлайн-саммит по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Мероприятие пройдет в Соединенных Штатах.