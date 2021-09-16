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Вооруженный мужчина обстрелял отдел полиции под Воронежем

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 08:36
Происшествия
Вооруженный мужчина обстрелял отдел полиции под Воронежем
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Воронеж, 16 сентября. Мужчина в военной экипировке совершил нападение на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области, сообщает региональный главк МВД.

Инцидент произошел в 05:30. Неизвестный проник на территорию райотдела, причинил ранение сотруднику полиции, а после чего скрылся на автомобиле. Полицейские принимают меры по его задержанию.

Источник ФАН сообщает, что мужчина подъехал к отделению на автомобиле «Нива». Он устроил стрельбу, а после проник внутрь здания. Злоумышленник привел в действие взрывное устройство.

Согласно данным СМИ, ранение получил один полицейский. На месте происшествия работает УФСБ по Воронежской области.

Источник ФАН в свою очередь отмечает, что взрыв не привел к пожару. Пострадавших нет, с травмами никто не обращался к медикам. Нападавшего ищут.

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стрельба воронежская область отдел полиции
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