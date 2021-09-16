Пользователи «ВКонтакте» высмеяли «Нафтогаз» за желание продлить контракт с «Газпромом»

Киев, 16 сентября. Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев готов продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа.

Речь экономиста и управленца интернет-общественность обсудила через соцсеть «ВКонтакте». Об этом сообщает издание Regnum.

«То есть, если переводить на человеческий, они готовы снова сесть нам на шею, чтобы оттуда гадить на голову. Надо «Газпрому» ответить, что мы не достойны того, чтобы сотрудничать с Украиной, мы же «агрессоры». Пусть их содержат те, кто им милее. Американцы, к примеру», — отмечает Сергей О.

Александр М. считает, что только дурак снова поведется на разводку «Нафтогаза». Вероятно, они решат ударить в спину, если через год Украина еще будет существовать.

«А украинцам не привыкать жертвовать своей гордостью ради того, чтобы сохранять свою задницу в тепле. Они ведь до сих пор топятся углем, добытым в независимом Донбассе. Новый контракт с «Газпромом» их точно совершенно никак не смутит. А весной, как только потеплеет, будет все по новой: как ни в чем не бывало начнут хаять Россию и плеваться в «Газпром»», — предрекает Леонид Л.

Ранее стало известно, что председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не подтвердил информацию о начале поставок по газопроводу «Северный поток — 2» с 1 октября.