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Читатели «Факти» обсудили самоизоляцию Путина
Политика
Читатели «Факти» обсудили самоизоляцию Путина
Федеральное агентство новостей

София, 16 сентября. Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию после выявления случаев заражения COVID-19 в его окружении.

Решение российского лидера активно обсудили жители Болгарии. Об этом сообщает ИноСМИ.

«С вакциной или без нее любой может заразиться, любой вакцинированный может заразить других вакцинированных и невакцинированных. Важно, что сформированная после вакцинации иммунная система поможет легче переносить заболевание. Также важно следить за количеством микробов (вирусов) — это зависит от гигиены, социальной дистанции, проветривания, масок», — написал Преболедувал.

Пользователь Изолацията ответил согражданам, которые не понимают, почему вакцинированный президент ушел на самоизоляцию. Он отметил, что основная цель такого шага — не разносить вирус. Несмотря на то, что российская прививка эффективна, она позволит избежать тяжелого протекания болезни, но не защищает полностью от COVID-19. К тому же, вакцинированный человек может заразить того, кто не получал укол.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин, накануне ушедший на самоизоляцию, абсолютно здоров.

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