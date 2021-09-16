Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 09:09
09:07
Происшествия
Информация о «минировании» двух зданий судов в Новосибирске оказалась ложной
09:05
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
09:00
Общество
Максим Шугалей: Мир очень хрупок — жить нужно сегодня, завтра может не быть
08:58
Армия
Австралия потратит около 8,5 млрд долларов на укрепление ВМФ
08:55
Общество
Синоптик Тишковец спрогнозировал небольшой дождь в Москве 16 сентября
08:52
Общество
Дени Вильнев сравнил «Дюну» и «Звездные войны»
08:52
Шоу-бизнес
Судья отклонил иск против Мэрилина Мэнсона в деле об изнасиловании
08:51
Общество
Рыбаки Южных Курил похвастались уловом трехметрового тунца
08:51
Армия
ЦТАК объяснило запуск баллистических ракет КНДР
08:49
Армия
Австралия прекратила свое членство в соглашении по подлодкам с Францией
Все новости

Минсельхоз доложил о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России
Экономика
Минсельхоз доложил о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России
roscontrol.com  /  Пресс-служба Росконтроля

Москва, 16 сентября. Цены на сахар, мясо, подсолнечное масло и молоко у производителей в России стабилизировались, сообщили в российском Минсельхозе.

На данный момент нет никаких предпосылок для сильных колебаний цен на животноводческую продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сохранению стабильной ситуации будет способствовать ожидаемый рост производства свинины в России, а также восстановление объемов в птицеводстве», — заявили в Минсельхозе.

Однако и ценовая динамика сложилась характерная для данного периода года. По состоянию на 15 сентября мясо говядины у производителей подорожало всего на 0,4%, мясо курицы — на 0,7%, а баранины — на 0,5%. Стоимость свинины выросла на 0,4%. Такие показатели обусловлены дополнительными мерами поддержки, которые направлены на сокращение издержек бизнеса.

Ранее сообщалось, что рис, вермишель, вареная колбаса и чай, а также морковь и капуста упали в цене за неделю с 7 по 13 сентября. Плодовоовощная продукция подешевела в среднем на 0,7%, информирует Росстат. Морковь стала дешевле на 2,67%, яблоки — на 2,2%, репчатый лук — на 0,99%, а свежая белокочанная капуста — на 0,84%.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минсельхоз доложил о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России
цены масло сахар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru