Минсельхоз доложил о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России

Москва, 16 сентября. Цены на сахар, мясо, подсолнечное масло и молоко у производителей в России стабилизировались, сообщили в российском Минсельхозе.

На данный момент нет никаких предпосылок для сильных колебаний цен на животноводческую продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сохранению стабильной ситуации будет способствовать ожидаемый рост производства свинины в России, а также восстановление объемов в птицеводстве», — заявили в Минсельхозе.

Однако и ценовая динамика сложилась характерная для данного периода года. По состоянию на 15 сентября мясо говядины у производителей подорожало всего на 0,4%, мясо курицы — на 0,7%, а баранины — на 0,5%. Стоимость свинины выросла на 0,4%. Такие показатели обусловлены дополнительными мерами поддержки, которые направлены на сокращение издержек бизнеса.

Ранее сообщалось, что рис, вермишель, вареная колбаса и чай, а также морковь и капуста упали в цене за неделю с 7 по 13 сентября. Плодовоовощная продукция подешевела в среднем на 0,7%, информирует Росстат. Морковь стала дешевле на 2,67%, яблоки — на 2,2%, репчатый лук — на 0,99%, а свежая белокочанная капуста — на 0,84%.