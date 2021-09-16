Сомнолог Черкасова назвала эффективный способ борьбы с осенним недосыпом

Москва, 16 сентября. Осенью человек не успевает перестроиться после периода летних отпусков и может столкнуться с тяжелейшим недосыпом, рассказала сомнолог София Черкасова.

Во многих городах России можно столкнуться со своеобразной полярной ночью: мы идем на работу, когда еще темно, возвращаемся, когда уже темно, заявила специалист беседе с "Народными новостями".

Самое главное — нужно постараться спать достаточное количество часов. Также не стоит посвящать чересчур много времени сну в выходные дни.

С помощью дневного света или специальных устройств, имитирующих свет солнца, можно помочь себе проснуться и отрегулировать суточный ритм в темное время года. Еще одно эффективное средство — спорт, которому нужно уделять 30 минут несколько раз в неделю. Владельцам домашних животных может помочь сон с питомцем в одной кровати, который благотворно сказывается на психологическом здоровье человека.