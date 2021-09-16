Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 09:09
09:07
Происшествия
Информация о «минировании» двух зданий судов в Новосибирске оказалась ложной
09:05
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
09:00
Общество
Максим Шугалей: Мир очень хрупок — жить нужно сегодня, завтра может не быть
08:58
Армия
Австралия потратит около 8,5 млрд долларов на укрепление ВМФ
08:55
Общество
Синоптик Тишковец спрогнозировал небольшой дождь в Москве 16 сентября
08:52
Общество
Дени Вильнев сравнил «Дюну» и «Звездные войны»
08:52
Шоу-бизнес
Судья отклонил иск против Мэрилина Мэнсона в деле об изнасиловании
08:51
Общество
Рыбаки Южных Курил похвастались уловом трехметрового тунца
08:51
Армия
ЦТАК объяснило запуск баллистических ракет КНДР
08:49
Армия
Австралия прекратила свое членство в соглашении по подлодкам с Францией
Все новости

Сомнолог Черкасова назвала эффективный способ борьбы с осенним недосыпом
Общество
Сомнолог Черкасова назвала эффективный способ борьбы с осенним недосыпом
pexels.com  /  Susanne Jutzeler

Москва, 16 сентября. Осенью человек не успевает перестроиться после периода летних отпусков и может столкнуться с тяжелейшим недосыпом, рассказала сомнолог София Черкасова.

Во многих городах России можно столкнуться со своеобразной полярной ночью: мы идем на работу, когда еще темно, возвращаемся, когда уже темно, заявила специалист беседе с "Народными новостями".

Самое главное — нужно постараться спать достаточное количество часов. Также не стоит посвящать чересчур много времени сну в выходные дни.

С помощью дневного света или специальных устройств, имитирующих свет солнца, можно помочь себе проснуться и отрегулировать суточный ритм в темное время года. Еще одно эффективное средство — спорт, которому нужно уделять 30 минут несколько раз в неделю. Владельцам домашних животных может помочь сон с питомцем в одной кровати, который благотворно сказывается на психологическом здоровье человека.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сомнолог Черкасова назвала эффективный способ борьбы с осенним недосыпом
сон врач недосып
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru