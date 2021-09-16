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Петрушка и мята смогут отпугнуть муравьев на огородном участке
Общество
Петрушка и мята смогут отпугнуть муравьев на огородном участке
wikipedia.org  /  CC BY-SA 2.5

Москва, 16 сентября. Самый простой и негуманный способ уничтожить муравьев – класть под плодовый куст тряпку, смоченную керосином.

Но есть и менее зверские методы: посадить на участке растения, которые способны отпугнуть надоедливых вредителей. К таким растениям относятся горчица, петрушка, пижма, валериана, мята, чеснок, гвоздика, бархатцы, передают «Белновости».

Их стебли и листья нужно разложить по ходу муравьиных троп или обвязать ими стволы деревьев. Дополнительно помогает натереть стволы деревьев чесноком, а облюбованные муравьями тропы опрыскать перцовой настойкой, мяты или полыни. Поможет и настойка лаванды.

Недавно ученые выяснили, что цинк в составе твердых тканей дает муравьям самые крепкие в природе зубцы на жвалах. Примерно 20% в составе зубцов и жвалов муравьев приходится на цинк, бром и марганец, из-за чего они почти не разрушаются.

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