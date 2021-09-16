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Экономист Лукашук оценил шансы снижения цен на жилье в России

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 08:25
Экономика
Экономист Лукашук оценил шансы снижения цен на жилье в России
pixabay.com  /  Jens Neumann

Москва, 16 сентября. Предпосылок для снижения цен на жилье в России не наблюдается. Об этом сообщил глава НКР Кирилл Лукашук.

Однако темпы роста на жилье начнут стабилизироваться. К 2022 году увеличение цен на недвижимость будет идти в соответствии с официальной инфляцией, передает РИА Недвижимость.

«Предпосылок к обвалу цен на рынке нет, поскольку много фундаментальных факторов связаны со спросом на жилье и миграцией в города-миллионники, которые и формируют основной спрос на ипотеку в нашей стране», — сказал он на международном банковском форуме «Банки России — XXI век».
Предпринимаемые правительством и руководством банков действия позволяют не беспокоиться о данной ситуации, заявил Лукашук. По его словам, отсутствие на рынке игроков с чересчур агрессивным поведением позволяет кредитному профилю заемщиков оставаться привлекательным.
Ранее финансовый аналитик рассказала, что вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки является одной ключевых угроз рублю осенью 2021 года.

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