Экономист Лукашук оценил шансы снижения цен на жилье в России

Москва, 16 сентября. Предпосылок для снижения цен на жилье в России не наблюдается. Об этом сообщил глава НКР Кирилл Лукашук.

Однако темпы роста на жилье начнут стабилизироваться. К 2022 году увеличение цен на недвижимость будет идти в соответствии с официальной инфляцией, передает РИА Недвижимость.