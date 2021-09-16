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Модернизация общественного транспорта пройдет в Южно-Сахалинске до 2022 года
Общество
Модернизация общественного транспорта пройдет в Южно-Сахалинске до 2022 года
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Южно-Сахалинск, 16 сентября. Реформу общественного транспорта в Южно-Сахалинске проведут до августа 2022 года. Об этом заявил заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов.

Так, транспортный институт Южно-Сахалинска переработает маршрутную сеть города и предоставит максимально удобную для местных жителей схему. Ее будут обсуждать с горожанами.

Также перевозчики должны будут полностью перевести весь автопарк на экологически чистое топливо — компрессионный природный газ. В 2022 году закупятся несколько таких автобусов, чтобы посмотреть, как они будут работать в условиях климата.

Также для пассажиров разработается система скидок по абонементам и гибкий тариф. Одно из новшеств — возможность в течение часа после покупки билета пересесть на другие маршруты бесплатно, сказал Попов «Интерфаксу».

Недавно стало известно, что Сахалинская область и корпорация «Туризм.РФ» заключили соглашение на совместное развитие инфраструктуры региона.

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