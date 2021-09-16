Кандидат в послы США при НАТО назвала Россию главной военной опасностью для Альянса

Вашингтон, 16 сентября. Москва в ближайшие десять лет будет оставаться военной угрозой для НАТО. Об этом заявила выдвинутая на должность представителя США при НАТО Джулианн Смит на слушаниях в конгрессе.

Смит пообещала добиться включения угроз, связанных с Россией в стратегическую концепцию Альянса. Она намерена этим заняться, если ее утвердят на должность.

«Россия остается крупнейшей геополитической угрозой для евроатлантического региона. Очевидно, что она будет крупнейшей военной угрозой для НАТО в обозримой перспективе, точно в ближайшее десятилетие», — сказала кандидат в послы.

Она также намерена добиваться того, чтобы в документ внесли «вызовы, которые представляет Китай для евроатлантического региона». Помимо этого, Смит пообещала бороться с российским газопроводом «Северный поток — 2».

Ранее бывший депутат Верховной рады и экс-замсекретаря СНБО Украины Степан Гавриш заявил, что армия России превосходит возможности НАТО по развертыванию войск в Европе. ВС РФ могут при необходимости развернуть 130 тактических высокомобильных групп, находящихся в состоянии постоянной боеготовности.