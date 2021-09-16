Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 09:09
09:07
Происшествия
Информация о «минировании» двух зданий судов в Новосибирске оказалась ложной
09:05
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
09:00
Общество
Максим Шугалей: Мир очень хрупок — жить нужно сегодня, завтра может не быть
08:58
Армия
Австралия потратит около 8,5 млрд долларов на укрепление ВМФ
08:55
Общество
Синоптик Тишковец спрогнозировал небольшой дождь в Москве 16 сентября
08:52
Общество
Дени Вильнев сравнил «Дюну» и «Звездные войны»
08:52
Шоу-бизнес
Судья отклонил иск против Мэрилина Мэнсона в деле об изнасиловании
08:51
Общество
Рыбаки Южных Курил похвастались уловом трехметрового тунца
08:51
Армия
ЦТАК объяснило запуск баллистических ракет КНДР
08:49
Армия
Австралия прекратила свое членство в соглашении по подлодкам с Францией
Все новости

Кандидат в послы США при НАТО назвала Россию главной военной опасностью для Альянса

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 08:23
Армия
Кандидат в послы США при НАТО назвала Россию главной военной опасностью для Альянса
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 16 сентября. Москва в ближайшие десять лет будет оставаться военной угрозой для НАТО. Об этом заявила выдвинутая на должность представителя США при НАТО Джулианн Смит на слушаниях в конгрессе.

Смит пообещала добиться включения угроз, связанных с Россией в стратегическую концепцию Альянса. Она намерена этим заняться, если ее утвердят на должность.

«Россия остается крупнейшей геополитической угрозой для евроатлантического региона. Очевидно, что она будет крупнейшей военной угрозой для НАТО в обозримой перспективе, точно в ближайшее десятилетие», — сказала кандидат в послы.

Она также намерена добиваться того, чтобы в документ внесли «вызовы, которые представляет Китай для евроатлантического региона». Помимо этого, Смит пообещала бороться с российским газопроводом «Северный поток — 2».

Ранее бывший депутат Верховной рады и экс-замсекретаря СНБО Украины Степан Гавриш заявил, что армия России превосходит возможности НАТО по развертыванию войск в Европе. ВС РФ могут при необходимости развернуть 130 тактических высокомобильных групп, находящихся в состоянии постоянной боеготовности.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Кандидат в послы США при НАТО назвала Россию главной военной опасностью для Альянса
нато северный поток 2 военная угроза
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru