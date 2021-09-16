Южная Корея планирует создать твердотопливную ракету-носитель к 2024 году

Сеул, 16 сентября. Южная Корея планирует разработать и запустить ракету-носитель на твердом топливе к 2024 году, сообщило министерство национальной обороны РК.

В стране 29 июля успешно прошли испытания твердотопливного ракетного двигателя, который предназначен для вывода на низкую орбиту небольших спутников. Это должно повысить возможности военной разведки Республики Корея, отметили в ведомстве.

Испытания прошли через год после того, как Южная Корея договорилась с США о снятии ограничений на использование твердого топлива в своей ракетной программе. В мае 2021 года были отменены ограничения на дальность полета ракеты до 800 км и вес боеголовки до 500 кг.

Запустить южнокорейскую твердотопливную ракету-носитель планируют в 2024 году с космодрома Наро в южной части страны. Она выведет на орбиту спутник весом в 500 кг. В октябре этого года Южная Корея собирается запустить первую отечественную жидкотопливную ракету «Нури».

Накануне КНДР запустила ракеты, которым удалось пролететь около 800 километров. Запуск двух баллистических боеприпасов состоялся утром 15 сентября с интервалом около пяти минут.