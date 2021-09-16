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Использованные пластиковые бутылки могут облегчить работу в огороде
Общество
Использованные пластиковые бутылки могут облегчить работу в огороде
pixabay.com

Москва, 16 сентября. Использованные пластиковые бутылки могут значительно упростить жизнь огородника. Названы несколько нестандартных способов применения этой тары на даче.

Пластиковые бутылки будут хорошо служить в качестве лейки и распылителя. Для этого достаточно сделать несколько дырок в пробке. Также они станут хорошей емкостью для выращивания рассады. Однако перед использованием тару необходимо помыть и продезинфицировать.

Также бутылки подойдут для создания ограды на грядках. Кроме этого, они могут выступать в качестве ловушки для насекомых, лучшего всего подойдет для мух. Пластиковую бутылку легко превратить в приманку. Еще ими можно защищать неокрашенные деревья, предварительно разрезав и обернув вокруг ствола.

Недавно, специалисты и аналитики рассказали, что россияне, у которых есть дача, имеют шансы заработать дополнительные деньги. Эксперты перечислили несколько способов разбогатеть на огороде.

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