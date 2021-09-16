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Разработчики Battlefield отложили выход новой игры из-за пандемии
Технологии
Разработчики Battlefield отложили выход новой игры из-за пандемии
Prt Scr youtube.com  /  Battlefield

Вашингтон, 16 сентября. Американская компания Electronic Arts перенесла дату выхода шутера Battlefield 2042 на 19 ноября 2021 года. Информацией об этом поделился профиль франшизы в Twitter.

Причиной соответствующего решения стали сложности во время создания Battlefield 2042, которые возникли из-за коронавирусной пандемии. Разработчики игры надеялись, что им удастся закончить подготовку проекта в офисе. Однако теперь им необходимо дополнительное время для оправдания ожидания поклонников серии.

Изначально релиз был запланирован на 22 октября. Выход Battlefield 2042 состоится на ПК, Playstation 4 и 5, а также Xbox One и Series X/S. Акции Electronic Arts упали на 5,73% после публикации информации о переносе проекта.

Студия DICE ранее презентовала геймплей Battlefield 2042. Видео появилось на YouTube-канале Xbox. В ролике показано новое оружие и техника.

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видеоигры electronic arts battlefield 2042
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