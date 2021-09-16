Москва, 16 сентября. Перевод украинского языка на латиницу неизбежно приведет к конфликту, как это было в Приднестровье. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В ходе интервью для издания «Украина.ру» экс-парламентарию напомнили, что в свое время в Приднестровье начался вооруженный конфликт после того, как власти перевели молдавский язык на латиницу. Он считает, что аналогичный сценарий может произойти и на Украине.

«Конфликт уже сегодня существует, на почве русского и украинского языка. Неадекватные политики это сделали, украинские, как они себя называют, хотя они не любят Украину. Если еще и это добавить, а это получится смесь бульдога с носорогом, это приведет тоже, однозначно, к конфликту, и он неизбежен. Поэтому самое главное — это языковые проблемы меньшинства и большинства и т. д. Потом вера, исповедание, на этом устраивают, и, уже фундамент, который подменяется через молодых, детей», — отметил Журавко.

Он добавил, что на переводе украинского языка на латиницу Киев определенно заработает, поскольку США выделят на это деньги. В первую очередь к этой кормушке подойдет президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня чиновник в этой стране — это человек, который зарабатывает на крови, и ему все равно, какими методами.

Ранее обозреватель Федерального агентства новостей в Киеве заявил, что если Зеленский отправит ВСУ в новое наступление в Донбассе, то оно закончится для украинского воинства традиционным «котлом».