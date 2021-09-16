Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 09:08
09:07
Происшествия
Информация о «минировании» двух зданий судов в Новосибирске оказалась ложной
09:05
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
09:00
Общество
Максим Шугалей: Мир очень хрупок — жить нужно сегодня, завтра может не быть
08:58
Армия
Австралия потратит около 8,5 млрд долларов на укрепление ВМФ
08:55
Общество
Синоптик Тишковец спрогнозировал небольшой дождь в Москве 16 сентября
08:52
Общество
Дени Вильнев сравнил «Дюну» и «Звездные войны»
08:52
Шоу-бизнес
Судья отклонил иск против Мэрилина Мэнсона в деле об изнасиловании
08:51
Общество
Рыбаки Южных Курил похвастались уловом трехметрового тунца
08:51
Армия
ЦТАК объяснило запуск баллистических ракет КНДР
08:49
Армия
Австралия прекратила свое членство в соглашении по подлодкам с Францией
Все новости

Экс-депутат Рады Журавко предрек Украине сценарий Приднестровья
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек Украине сценарий Приднестровья
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 сентября. Перевод украинского языка на латиницу неизбежно приведет к конфликту, как это было в Приднестровье. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В ходе интервью для издания «Украина.ру» экс-парламентарию напомнили, что в свое время в Приднестровье начался вооруженный конфликт после того, как власти перевели молдавский язык на латиницу. Он считает, что аналогичный сценарий может произойти и на Украине.

«Конфликт уже сегодня существует, на почве русского и украинского языка. Неадекватные политики это сделали, украинские, как они себя называют, хотя они не любят Украину. Если еще и это добавить, а это получится смесь бульдога с носорогом, это приведет тоже, однозначно, к конфликту, и он неизбежен. Поэтому самое главное — это языковые проблемы меньшинства и большинства и т. д. Потом вера, исповедание, на этом устраивают, и, уже фундамент, который подменяется через молодых, детей», — отметил Журавко.

Он добавил, что на переводе украинского языка на латиницу Киев определенно заработает, поскольку США выделят на это деньги. В первую очередь к этой кормушке подойдет президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня чиновник в этой стране — это человек, который зарабатывает на крови, и ему все равно, какими методами.

Ранее обозреватель Федерального агентства новостей в Киеве заявил, что если Зеленский отправит ВСУ в новое наступление в Донбассе, то оно закончится для украинского воинства традиционным «котлом».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-депутат Рады Журавко предрек Украине сценарий Приднестровья
украина приднестровье украинский язык журавко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru