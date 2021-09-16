Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 09:08
09:07
Происшествия
Информация о «минировании» двух зданий судов в Новосибирске оказалась ложной
09:05
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
09:00
Общество
Максим Шугалей: Мир очень хрупок — жить нужно сегодня, завтра может не быть
08:58
Армия
Австралия потратит около 8,5 млрд долларов на укрепление ВМФ
08:55
Общество
Синоптик Тишковец спрогнозировал небольшой дождь в Москве 16 сентября
08:52
Общество
Дени Вильнев сравнил «Дюну» и «Звездные войны»
08:52
Шоу-бизнес
Судья отклонил иск против Мэрилина Мэнсона в деле об изнасиловании
08:51
Общество
Рыбаки Южных Курил похвастались уловом трехметрового тунца
08:51
Армия
ЦТАК объяснило запуск баллистических ракет КНДР
08:49
Армия
Австралия прекратила свое членство в соглашении по подлодкам с Францией
Все новости

Игровая консоль PlayStation 5 получила второе крупное обновление

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 08:08
Технологии
Игровая консоль PlayStation 5 получила второе крупное обновление
Prt Scr youtube.com  /  Playstation

Токио, 16 сентября. Sony 15 сентября выпустила второе крупное для своей игровой консоли PlayStation 5. Оно весит 913 мегабайт и содержит множество новых функций.

С этого дня консоль получила долгожданную поддержку SSD формата M.2. Обновилась значительная часть интерфейса. На главном экране появилась возможность выбора версии игры между PS4 и PS5, игровой центр теперь можно настраивать, также стал вертикальным список трофеев. Появилась поддержка вывода трехмерного звука через встроенные динамики ТВ, сообщается на официальном сайте PlayStation.

Игроки с подпиской PlayStation Now теперь могут выбирать разрешение трансляции между 720р и 1080р. Через приложение PS App стало возможным управлять консолью на расстоянии через Wi-Fi или мобильный интернет. Пользователи также заметили то, о чем Sony умолчали. Речь идет об исправлении ошибки при создании скриншотов, когда значок уведомления сохранялся поверх изображения.

Ранее Sony показали первый трейлер God of War Ragnarok. Детали новой игры держатся в секрете, но уже стало известно, что главными антагонистами станут Тор и Фрея. Также по сюжету главные герои встретятся с Одином и посетят такие локации, как Ванахейм, Свартальфахейм и Асгард.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Игровая консоль PlayStation 5 получила второе крупное обновление
sony обновление playstation 5 PS5
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru