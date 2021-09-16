Игровая консоль PlayStation 5 получила второе крупное обновление

Токио, 16 сентября. Sony 15 сентября выпустила второе крупное для своей игровой консоли PlayStation 5. Оно весит 913 мегабайт и содержит множество новых функций.

С этого дня консоль получила долгожданную поддержку SSD формата M.2. Обновилась значительная часть интерфейса. На главном экране появилась возможность выбора версии игры между PS4 и PS5, игровой центр теперь можно настраивать, также стал вертикальным список трофеев. Появилась поддержка вывода трехмерного звука через встроенные динамики ТВ, сообщается на официальном сайте PlayStation.

Игроки с подпиской PlayStation Now теперь могут выбирать разрешение трансляции между 720р и 1080р. Через приложение PS App стало возможным управлять консолью на расстоянии через Wi-Fi или мобильный интернет. Пользователи также заметили то, о чем Sony умолчали. Речь идет об исправлении ошибки при создании скриншотов, когда значок уведомления сохранялся поверх изображения.

Ранее Sony показали первый трейлер God of War Ragnarok. Детали новой игры держатся в секрете, но уже стало известно, что главными антагонистами станут Тор и Фрея. Также по сюжету главные герои встретятся с Одином и посетят такие локации, как Ванахейм, Свартальфахейм и Асгард.