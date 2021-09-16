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Секреты подготовки участка к зиме раскрыли в Союзе дачников Подмосковья
Общество
Секреты подготовки участка к зиме раскрыли в Союзе дачников Подмосковья
pixabay.com  /  monicore

Москва, 16 сентября. Директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев посоветовал на зиму очистить огород от мусора и всего лишнего.

По словам эксперта, нужно вырезать кусты малины и провести обрезку плодовых кустарников и деревьев, максимально сжечь накопленные за сезон остатки с огорода. Отходы нужно сжигать аккуратно, чтобы не допустить пожара, сообщает со ссылкой на специалиста «Радио 1».

Кроме того, глава Союза дачников Подмосковья рекомендовал избавиться от набранной летом воды, обесточить дом и дачный участок. Для защиты от посягательств на имущество следует проверить забор и установить систему видеонаблюдения, подчеркнул Мезенцев.

Ранее эксперты рассказали, как защитить дачу от злоумышленников. Не следует полагаться на мнимую безопасность из-за забора, лучше установить уличные камеры наблюдения, посоветовали специалисты.

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