Секреты подготовки участка к зиме раскрыли в Союзе дачников Подмосковья

Москва, 16 сентября. Директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев посоветовал на зиму очистить огород от мусора и всего лишнего.

По словам эксперта, нужно вырезать кусты малины и провести обрезку плодовых кустарников и деревьев, максимально сжечь накопленные за сезон остатки с огорода. Отходы нужно сжигать аккуратно, чтобы не допустить пожара, сообщает со ссылкой на специалиста «Радио 1».

Кроме того, глава Союза дачников Подмосковья рекомендовал избавиться от набранной летом воды, обесточить дом и дачный участок. Для защиты от посягательств на имущество следует проверить забор и установить систему видеонаблюдения, подчеркнул Мезенцев.

Ранее эксперты рассказали, как защитить дачу от злоумышленников. Не следует полагаться на мнимую безопасность из-за забора, лучше установить уличные камеры наблюдения, посоветовали специалисты.