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«Жаль, что не увеличили срок вдвое»: Миро удивила наглость Ефремова в суде

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 08:07
Общество
«Жаль, что не увеличили срок вдвое»: Миро удивила наглость Ефремова в суде
Пресс-служба Мосгорсуда

Москва, 16 сентября. В зале суда осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов занимается поиском глупых оправданий, а его адвокаты идут против совести, считает блогер Лена Миро.

На прошедшем судебном заседании адвокаты Ефремова пытались сбавить срок своему подзащитному. В ход шли аргументы, что актер человек творчества и раньше за ним не замечалось преступлений, а также то, что у него имеются серьезные болезни и к злоупотреблению алкоголя его подтолкнули обстоятельства. Адвокаты отмечали, что вина Ефремовым осознана, и сейчас он молится за упокой погибшего.

На такие громкие заявления отреагировала блогер Лена Миро. Свои негодования она описала в «Живом журнале». Девушка считает, что суд должен был удвоить срок Ефремова на фоне такой наглости. Актер виновен в смерти человека, чего не оправдают никакие слова. Она также напомнила, что никаких особенных обстоятельств, спровоцировавших злоупотребление алкоголя не было, так как Ефремова заметили за этим еще до смерти его матери и Галины Волчек.

Лена Миро известна всем своими провокационными высказываниями. Так, недавно она обсудила замужество Анастасии Макеевой. По ее мнению, новый супруг выполняет любые прихоти звезды.

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