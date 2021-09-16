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Жители Магадана спасают застрявшего на берегу детеныша косатки

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 08:01
Общество
Жители Магадана спасают застрявшего на берегу детеныша косатки
pixabay.com

Магадан, 16 сентября. Спасатели и магаданцы несколько часов поливают водой детеныша косатки, который оказался на берегу моря и не может самостоятельно выбраться обратно.

Информацию об этом рассказал спасатель ГУМЧС России по Магаданской области Алексей Крылов. Маленький хищник застрял на берегу во время прилива, когда охотился за нерпой.

Случайные прохожие увидели животное и вызвали спасателей. В данный момент сотрудники МЧС и местные жители поливают косатку водой. Они ждут начало прилива. До этого момент помочь ей невозможно, так как детеныш весит почти полтонны, сказал Крылов в интервью РИА Новости. Также он добавил, что неподалеку, на глубине, малыша ждет его семья.

Недавно, Медиагруппа «Патриот» и ФАН организовали брифинг на тему: «Человек — спаситель или убийца: почему гибнут морские животные в России и мире». Создатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев ответил на этот и другие вопросы.

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спасатели море косатка
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