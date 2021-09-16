Юрист Корнилевская: услуги на дому должны быть оформлены юридически

Москва, 16 сентября. Оказание услуг на дому без документов, а иногда и лицензии грозит штрафом до 5 тыс. рублей, предупредила юрист адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Наталья Корнилевская.

По ее словам, без сертификации допустимо оказывать услуги репетиторства, присмотра за детьми, ремонта электроники, написания сайтов, маникюра, осуществлять дизайнерскую деятельность. Кроме того, не накажут и за выпечку тортов или консультацию в сфере бухгалтинга, юриспруденции или лингвистики. Однако, предупредила юрист, весь доход должен быть официально зарегистрирован.

«За осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации предусмотрена ответственность в виде штрафа от 0,5 до 2 тысяч рублей», — сообщила Корнилевская РИА Недвижимость.

Партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский добавил, что лицензия необходима в случае оказания услуг связи, производства лекарств или обслуживание медтехники. За осуществление подобной деятельности без лицензии накажут штрафом в размере 4-5 тысяч рублей.

Наличие подобных документов обеспечивает правоту клиенту в случае некачественно оказанной услуги. Так, например, покупатель может вернуть деньги за некачественный товар в магазине, а юрист Соловьев рассказал, как это сделать.