Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 09:08
09:07
Происшествия
Информация о «минировании» двух зданий судов в Новосибирске оказалась ложной
09:05
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
09:00
Общество
Максим Шугалей: Мир очень хрупок — жить нужно сегодня, завтра может не быть
08:58
Армия
Австралия потратит около 8,5 млрд долларов на укрепление ВМФ
08:55
Общество
Синоптик Тишковец спрогнозировал небольшой дождь в Москве 16 сентября
08:52
Общество
Дени Вильнев сравнил «Дюну» и «Звездные войны»
08:52
Шоу-бизнес
Судья отклонил иск против Мэрилина Мэнсона в деле об изнасиловании
08:51
Общество
Рыбаки Южных Курил похвастались уловом трехметрового тунца
08:51
Армия
ЦТАК объяснило запуск баллистических ракет КНДР
08:49
Армия
Австралия прекратила свое членство в соглашении по подлодкам с Францией
Все новости

Экс-депутат Рады Журавко: украинский язык убивают, чтобы насолить России
Политика
Экс-депутат Рады Журавко: украинский язык убивают, чтобы насолить России
torange.biz

Москва, 16 сентября. Официальный Киев искажает и убивает украинский язык, чтобы использовать мовные законы против Российской Федерации. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Политик дал интервью для издания «Украина.ру» в котором обсудил возможный переход украинского языка на латиницу. По его мнению, реформа, реализуемая сейчас правительством в этой сфере, с треском провалилась.

«Но вы не забывайте, сколько отмыли денег на печатании книг. Такая самая ситуация здесь. Но Европа и Америка на все эти процессы выделяет деньги, дабы обратно навредить, не спасти как государство Украину, детей спасти, чего-то умного дать, положительного, а наоборот, уничтожить и убить», — подчеркнул Журавко.

По его мнению, сейчас Киев пытается сделать русский язык меньшинством, чтобы уничтожить его. Однако многие украинцы продолжают на нем разговаривать, а потому искоренить его не удастся.

Ранее читатели телеграм-канала VESTI негативно отреагировали на речь секретаря СНБО Алексея Данилова о возможном переходе украинского языка на латиницу.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-депутат Рады Журавко: украинский язык убивают, чтобы насолить России
украина украинский язык журавко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru