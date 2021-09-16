Экс-депутат Рады Журавко: украинский язык убивают, чтобы насолить России

Москва, 16 сентября. Официальный Киев искажает и убивает украинский язык, чтобы использовать мовные законы против Российской Федерации. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Политик дал интервью для издания «Украина.ру» в котором обсудил возможный переход украинского языка на латиницу. По его мнению, реформа, реализуемая сейчас правительством в этой сфере, с треском провалилась.

«Но вы не забывайте, сколько отмыли денег на печатании книг. Такая самая ситуация здесь. Но Европа и Америка на все эти процессы выделяет деньги, дабы обратно навредить, не спасти как государство Украину, детей спасти, чего-то умного дать, положительного, а наоборот, уничтожить и убить», — подчеркнул Журавко.

По его мнению, сейчас Киев пытается сделать русский язык меньшинством, чтобы уничтожить его. Однако многие украинцы продолжают на нем разговаривать, а потому искоренить его не удастся.

Ранее читатели телеграм-канала VESTI негативно отреагировали на речь секретаря СНБО Алексея Данилова о возможном переходе украинского языка на латиницу.