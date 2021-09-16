Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 09:07
09:05
Экономика
Торги Мосбиржи открылись ростом курса доллара
09:00
Общество
Максим Шугалей: Мир очень хрупок — жить нужно сегодня, завтра может не быть
08:58
Армия
Австралия потратит около 8,5 млрд долларов на укрепление ВМФ
08:55
Общество
Синоптик Тишковец спрогнозировал небольшой дождь в Москве 16 сентября
08:52
Общество
Дени Вильнев сравнил «Дюну» и «Звездные войны»
08:52
Шоу-бизнес
Судья отклонил иск против Мэрилина Мэнсона в деле об изнасиловании
08:51
Общество
Рыбаки Южных Курил похвастались уловом трехметрового тунца
08:51
Армия
ЦТАК объяснило запуск баллистических ракет КНДР
08:49
Армия
Австралия прекратила свое членство в соглашении по подлодкам с Францией
08:48
Политика
Пользователи Facebook обсудили речь главы минэнергетики Украины об остановке транзита
Все новости

Российские банки начали повышать ставки по вкладам
Экономика
Российские банки начали повышать ставки по вкладам
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 16 сентября. Ряд крупных банков повысил ставки по вкладам, остальные собираются последовать их примеру или рассматривают такую возможность, следует из опроса кредитных организаций.

О намерении повысить ставки по вкладам Сбербанк заявил во вторник. Движения ставок вверх не исключают ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и «Открытие». Также вслед за ключевой ставкой поднять ставки по вкладам в ближайшее время планирует «Почта банк».

С 20 сентября повышение ставок планирует «Санкт-Петербург», «Московский кредитный банк» сделает это до конца текущего месяца, следует из проведенного РИА Новости опроса. В банке «Дом.РФ» заявили, что процентные ставки на данный момент отвечают рыночной ситуации, но до конца года могут вырасти на 0,5 процентного пункта дополнительно. Банк «Зенит» пересмотрит ставки в сторону увеличения, если тренд на их повышение сохранится.

РНКБ (крупнейший банк Крыма) повышать ставки по вкладам пока не планирует. В кредитной организации примут решение в зависимости от сложившейся на финансовом рынке в целом ситуации.

В банке «Русский стандарт» сообщили агентству, что ставки регулируют с учетом конъюнктуры рынка. Помимо Промсвязьбанка уже пересмотрела ставки в сторону повышения Росбанк, СМП-банк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и «Ренессанс Кредит».

Ранее сообщалось, что полная стоимость обслуживания кредитов по картам за сентябрь в России достигла уровня 30% годовых. Одной из причин роста ставок по кредитным картам стала попытка банков заложить все риски по невозврату займов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Российские банки начали повышать ставки по вкладам
банки финансы вклады ставки по вкладам
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru