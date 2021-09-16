Российские банки начали повышать ставки по вкладам

Москва, 16 сентября. Ряд крупных банков повысил ставки по вкладам, остальные собираются последовать их примеру или рассматривают такую возможность, следует из опроса кредитных организаций.

О намерении повысить ставки по вкладам Сбербанк заявил во вторник. Движения ставок вверх не исключают ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и «Открытие». Также вслед за ключевой ставкой поднять ставки по вкладам в ближайшее время планирует «Почта банк».

С 20 сентября повышение ставок планирует «Санкт-Петербург», «Московский кредитный банк» сделает это до конца текущего месяца, следует из проведенного РИА Новости опроса. В банке «Дом.РФ» заявили, что процентные ставки на данный момент отвечают рыночной ситуации, но до конца года могут вырасти на 0,5 процентного пункта дополнительно. Банк «Зенит» пересмотрит ставки в сторону увеличения, если тренд на их повышение сохранится.

РНКБ (крупнейший банк Крыма) повышать ставки по вкладам пока не планирует. В кредитной организации примут решение в зависимости от сложившейся на финансовом рынке в целом ситуации.

В банке «Русский стандарт» сообщили агентству, что ставки регулируют с учетом конъюнктуры рынка. Помимо Промсвязьбанка уже пересмотрела ставки в сторону повышения Росбанк, СМП-банк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и «Ренессанс Кредит».

Ранее сообщалось, что полная стоимость обслуживания кредитов по картам за сентябрь в России достигла уровня 30% годовых. Одной из причин роста ставок по кредитным картам стала попытка банков заложить все риски по невозврату займов.