Москва, 16 сентября. Возможный переход украинского языка с кириллицы на латиницу — это новый виток в войне. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В интервью для «Украина.ру» он отметил, что интеллектуальные и образованные люди нужны стране. Важно, чтобы граждане знали несколько языков. Однако смена алфавита — это шаг ради враждебности, который приведет к трагическим последствиям.

«Это идет очередной виток войны. Русский язык превращают в меньшинство. Что делают с меньшинством? Уничтожают. О чем тут говорить. Самое страшное, что, уничтожая русский язык... Грамматику, теорию, в научных книгах и образовательной системе мы заменяем украинским языком. Но если посмотреть реформу украинского языка, где в одном слове десять ошибок.... Или, допустим, как я недавно пост написал по поводу Киева — «Куев». Но почему-то 90% никто до сих пор не называет «Куев». Это же английский язык типа они называют. Эту тему выдал кто? Кличко-Бычко, больше никак его не назвать», — отметил эксперт.

Он добавил, что многие люди все равно продолжают говорить на русском языке. Поэтому его невозможно уничтожить.

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