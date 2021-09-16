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Экс-депутат Рады Журавко объяснил, как юго-восток Украины воспринял переход на латиницу
Политика
Экс-депутат Рады Журавко объяснил, как юго-восток Украины воспринял переход на латиницу
torange.biz

Москва, 16 сентября. Возможный переход украинского языка с кириллицы на латиницу — это новый виток в войне. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

В интервью для «Украина.ру» он отметил, что интеллектуальные и образованные люди нужны стране. Важно, чтобы граждане знали несколько языков. Однако смена алфавита — это шаг ради враждебности, который приведет к трагическим последствиям.

«Это идет очередной виток войны. Русский язык превращают в меньшинство. Что делают с меньшинством? Уничтожают. О чем тут говорить. Самое страшное, что, уничтожая русский язык... Грамматику, теорию, в научных книгах и образовательной системе мы заменяем украинским языком. Но если посмотреть реформу украинского языка, где в одном слове десять ошибок.... Или, допустим, как я недавно пост написал по поводу Киева — «Куев». Но почему-то 90% никто до сих пор не называет «Куев». Это же английский язык типа они называют. Эту тему выдал кто? Кличко-Бычко, больше никак его не назвать», — отметил эксперт.

Он добавил, что многие люди все равно продолжают говорить на русском языке. Поэтому его невозможно уничтожить.

Ранее политолог Ростислав Ищенко объяснил, как долго на Украине будет «свидомость» без поддержки Запада.

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