Энергетики запустят 20 котельных и 28 ЦТП в столице Камчатки

Петропавловск-Камчатский, 16 сентября. Два десятка котельных и 28 центральных тепловых пунктов (ЦТП) запустят сегодня в работу в Петропавловске-Камчатском, сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».

Накануне в городе объявили о начале отопительного сезона. Теперь «Камчатскэнерго» начинает подачу тепла в социальные объекты и жилой фонд.

«Включение ЦТП и котельных в работу будет проходить поэтапно, в течение трех дней», — цитирует представителя компании «КамИНФОРМ».

В течение трех дней «Камчатскэнерго» запустит в работу все котельные и ЦТП. Все системы компании полностью готовы к подаче тепла, уточняет издание.

Ранее огромные муралы появились на стенах многоквартирных домов в Петропавловске-Камчатском. Четыре местных художника и пять мастеров из других регионов страны создают работы, посвященные природе, истории и туризму.