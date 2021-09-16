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Астролог Глоба назвала знаки зодиака, которых ожидает прибыль 16 сентября
Общество
Астролог Глоба назвала знаки зодиака, которых ожидает прибыль 16 сентября
pixabay.com  /  JetraTull

Москва, 16 сентября. Для некоторых знаков зодиака 16 сентября обещает быть насыщенным и прибыльным днем. Гороскоп на четверг составила астролог Тамара Глоба.

Так, Близнецам в этот день необходимо сосредоточиться на важных долговременных проектах. Они принесут представителям этого знака зодиака прибыль и хорошие перспективы в будущем. Все заработанные деньги Близнецы смогут потратить на удовлетворение своих желаний.

Астролог предсказала Весам 16 сентября день профессионального успеха и финансового роста. Для рожденных под этим знаком зодиака четверг станет благоприятным во всех отношениях, этим нужно наслаждаться.

Недавно, астрологи перечислили знаки зодиака, которым противопоказано копить деньги. Среди них оказались Телец, Рак, Козерог и Скорпион. Специалисты советуют им научиться тратить капиталы на развлечения и удовольствия.

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финансы деньги гороскоп
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