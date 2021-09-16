Экс-депутат Рады Журавко описал печальное будущее Украины

Москва, 16 сентября. Украинские власти довели страну до коллапса. Промышленность разрушена, надежды на новое поколение созидателей нет. Об этом рассказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По его мнению, после 2014 года ситуация на Украине становится все хуже. В государстве процветает коррупция, экономика разрушена. При этом вряд ли в ближайшем будущем что-то изменится, поскольку для этого нет человеческих ресурсов.

«Молодежь сегодня тупеет на глазах. Образование низкого уровня, тотальная украинизация сказывается. Фашизм, нацизм — это все сказывается. А вот, чтобы выращивать то поколение, которое будет созидать — его нет. Молодое поколение, то, которое самостоятельно хочет чему-то научиться, оно отказывается от своего родителя-государства и уезжает в Польшу, Венгрию, Чехию, Латвию, Германию, Францию и Россию. Любыми путями. Самый основной фактор — это война, которую навязали нам американцы, европейские сателлиты и т. д.», — отметил экс-парламентарий.

Ранее Журавко заявил, что переход украинской письменности на латиницу и отказ от православия еще больше отдалит Украину от России.