Устранены неполадки в работе светофоров в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 16 сентября. Неполадки в работе светофоров в Южно-Сахалинске на утро 16 сентября устранены, сообщили в городском департаменте дорожного хозяйства и благоустройства.

В мэрии охарактеризовали дорожную обстановку в городе как стабильную. Согласно предварительной версии в качестве причины сбоя в работе светофоров рассматривается техническая неисправность системы, которую устранили к 21:00.

Скопления автомобилей наблюдаются в районе перекрестков улиц Сахалинская и Железнодорожная, а также Горького и Емельянова из-за работ на улице Комсомольской и замены контроллера на светофорном объекте, сообщает со ссылкой на городскую администрацию АСТВ.ру. АНО «Наш город» ведет мониторинг дорожной обстановки, отмечает издание.

Ранее пресс-центр правительства Сахалинской области сообщил, что около 20 селей сошло в сильно пострадавшем от дождей Макаровском районе. Ливни начались в прошлую субботу на центральной и южной частях Сахалина.